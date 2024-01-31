وزير الدفاع الروسي: روسيا والصين تطوران تعاونهما في المجال العسكري بشكل متزايد

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن موسكو وبكين، تعملان على تطوير التعاون في المجال العسكري وفي جميع المجالات الأخرى.

وقال شويغو، خلال محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني، دونج جون، إن "العلاقات الروسية الصينية، في المجال العسكري تتطور بصورة متزايدة في الاتجاهات كافة، حيث نجري بانتظام أنشطة تدريب عملياتية وقتالية مشتركة في البر والبحر والجو".

وأضاف شويغو: "تتم بنجاح مهام التدريب القتالية وفق درجات متفاوتة من التعقيد"، مؤكداً أن "أعمال روسيا والصين، ليست موجهة ضد دول ثالثة".

ومن جانبه، دعا وزير الدفاع الصيني إلى الارتقاء بالعلاقة بين جيشي البلدين إلى مستوى أعلى للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت الصين قد عينت، الشهر الماضي، دونج جون، وزيراً للدفاع، ليحل محل لي شانج فو، في خطوة ربما تمهد الطريق أمام علاقات عسكرية أفضل مع أمريكا.

يذكر أن دونج لديه خبرة واسعة في البحرية الصينية، التي كانت تنشر قوتها في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان هذا العام، ما أثار انتقاداً من جانب أمريكا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتصالات بين روسيا والصين، في المجال العسكري والعسكري التقني تكتسب مستوى جديداً، مضيفاً أن التعاون والتواصل في المجال العسكري والتقني العسكري بين البلدين ذو أهمية متزايدة.

وأضاف بوتين أن "روسيا والصين، لا تبنيان أي تحالفات عسكرية على غرار الحرب الباردة وتفاعلنا معكم بنّاء وعامل جدي في استقرار الوضع الدولي".

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