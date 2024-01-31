رئيس الوزراء الإسباني يخسر تصويتاً حاسماً بعد تمرد الشركاء

المصدر: د ب ا

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خسر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تصويتا حاسما في البرلمان الإسباني بعد تمرد من شركائه الكتالونيين، ما دفع حكومته إلى أزمة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء أن سبعة مشرعين انفصاليين كتالونيين صوتوا ضد قانون العفو الذي كانوا يتفاوضون عليه منذ أشهر لأن الاشتراكيين بزعامة سانشيز رفضوا قبول تغييرات على النص في اللحظة الأخيرة.

وتثير النتيجة احتمال انهيار الحكومة التي يقودها الاشتراكيون بعد أقل من ثلاثة أشهر من أدائها اليمين.



وانتهى التصويت بأغلبية 179 نائبا معارضا مقابل 171 مؤيدا. ويتطلب الحصول على الأغلبية تصويت 176 صوتا.



وكان قانون العفو هو العنصر الأساسي في الاتفاق المثير للجدل الذي توصل إليه سانشيز مع الانفصاليين لتأمين فترة ولاية ثالثة في أواخر العام الماضي.

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