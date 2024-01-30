تعرف إلى الدول التي علقت تمويل الأونروا والأخرى التي قررت مواصلته

المصدر: أ ف ب

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أعلنت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعليق تمويلها عقب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقالت إسرائيل التي تأمل في "منع" كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب في غزة.

من جهتها، أكدت السلطة الفلسطينية أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس إلى "وقف الدعم والمساعدات".

وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا، وألمانيا وفرنسا واليابان.

في المقابل، تريثت سويسرا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتها للأونروا.

وأعلنت النروج الأحد أنها ستواصل تمويل الوكالة رغم شكوك حول تورط بعض موظفيها في هجوم حماس.

فيما قررت الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها. بينما طالب الاتحاد الأوروبي بتدقيق "عاجل" في عملها.

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