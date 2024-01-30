دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خطة لاستخدام أموال روسية لمساعدة أوكرانيا

المصدر: وكالات

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يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقي عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة، ووضع آلية لاستخدام أموال روسيا لصالح أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الدول الأعضاء الـ 27 وافقوا على الاقتراح مساء الاثنين.

وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي للتو من حيث المبدأ على اقتراح بشأن استخدام الأرباح الثابتة المتعلقة بالأصول المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".

والآن تحتاج الرئاسة فقط إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه وينبغي بعد ذلك اعتماده رسميا من خلال إجراء مكتوب.

ووفقا للدبلوماسيين، فإن الإجراء المتفق عليه يستهدف، كخطوة أولى ، ضمان الاحتفاظ بالدخل الاستثنائي من عهدة أصول البنك المركزي الروسي بشكل منفصل.

وفي خطوة ثانية، من المخطط بعد ذلك تحويل بعض الأموال إلى أوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى وضع المزيد من النصوص القانونية لهذا الغرض.

وتشير التقديرات إلى إمكانية الحصول على فوائد بالمليارات سنويا، حيث أفادت المفوضية بأن الاتحاد الأوروبي جمد ما يزيد على 200 مليار يورو (216 مليار دولار أمريكي) من البنك المركزي الروسي، وأن دخل الفوائد من رأس المال في ارتفاع مضطرد.

وأعلنت مؤسسة يوروكلير المالية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها مؤخرا أنها ربحت 3 مليارات يورو من إيرادات الفوائد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحده فيما يتعلق بالعقوبات الروسية.

ويوروكلير هي إلى حد بعيد أهم مؤسسة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بأصول البنك المركزي الروسي.

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