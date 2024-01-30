روسيا تحبط هجوماً على مصفاة للنفط

المصدر: موسكو - وكالات

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قال ميخائيل يفراييف، حاكم منطقة ياروسلافل في روسيا، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوماً بطائرة مسيرة، أمس، على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.

وأضاف أن الواقعة لم تسفر عن نشوب حريق أو وقوع إصابات في المصفاة التي تبعد نحو 250 كيلومتراً عن العاصمة موسكو.

وجاءت محاولة الهجوم في أعقاب سلسلة من هجمات مماثلة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، وأدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود. إلى ذلك، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية صدت 49 هجوماً للقوات الروسية في 6 اتجاهات، و7 هجمات أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة قولها إنه في المجموع، وقع 61 اشتباكاً قتالياً على الجبهة خلال النهار، ولا يزال الوضع العملياتي في شرق وجنوب البلاد صعباً.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ وشنت غارتين جويتين، فضلاً عن تنفيذها 51 هجوماً براجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية، وأسفرت الهجمات عن سقوط ضحايا وجرحى، فضلاً عن دمار وأضرار في المباني وغيرها من البنى التحتية.

من جهة أخرى سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، رسمياً، مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 مارس.

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