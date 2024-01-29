كييف: أموال الأسلحة إلى جيوب مسؤولين

المصدر: كييف - د.ب.أ

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أعلن جهاز الأمن الأوكراني في وقت متأخر أول من أمس أنه كشف عن مخطط فساد يتعلق بشراء 100 ألف قذيفة هاون تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الدفاع بالإضافة إلى موظفين في شركة أسلحة أجنبية وراء عملية الاحتيال. ويجري التحقيق مع خمسة من المشتبه بهم، وتم اعتقال مشتبه به سادس أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.

وتم تحويل الأموال إلى مورد أسلحة في لفيف غربي البلاد في أغسطس 2022، والذي قام بدوره بنقلها إلى شركة أجنبية.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني: «لكن لم يتم إرسال قذيفة واحدة إلى بلادنا». وبدلاً من ذلك حاولت الشركة الأجنبية إخفاء الأموال في حساب مصرفي في البلقان.

وتمت مصادرة الأموال المسروقة، ويجري العمل على إعادتها إلى أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع والمدعي العام في أوكرانيا هذه القضية.

وذكرت تقارير متكررة أن هناك احتيالاً في عمليات شراء إمدادات الجيش الأوكراني.

ويعد القضاء على الفساد شرطاً أساسياً لكي تتمكن أوكرانيا من إحراز تقدم في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في ديسمبر الماضي.

ويعد الفساد داخل الجيش قضية حساسة بشكل خاص في أوكرانيا في الوقت الذي تحاول الحفاظ على الروح المعنوية في زمن الحرب وعرض قضيتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

وتمت إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر الماضي بسبب قضايا فساد مختلفة على الرغم من تمتعه بسمعة طيبة في تمثيل أوكرانيا في مناقشاتها مع الحلفاء الغربيين.

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