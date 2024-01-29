روسيا تحبط هجمات أوكرانية في خاركوف ودونيتسك

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت روسيا، أمس، أن قواتها تمكنت من إحباط هجمات عدة للقوات الأوكرانية، في حين شنت هجوماً ليلياً جديداً بالصواريخ والمسيّرات على أربع مناطق أوكرانية.

وتصدت القوات الروسية لهجمات أوكرانية في مناطق مختلفة في خاركوف ودونيستك، أسفرت عن مقتل 330 جندياً أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان «قامت مجموعة (الجنوب) التابعة للقوات الروسية، بالتعاون مع أنظمة المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، بإحباط ثلاث هجمات، شنتها مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في شومي وكيروفو وجيورجيفكا التابعة لدونيتسك»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة إلى تدمير المعدات التابعة للألوية 22 و28 و42 و17 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي وأندريفكا وكليشيفكا وكورديوموفكا في دونيتسك. وأضافت الوزارة: «إن وحدات من مجموعة «فوستوك»، مدعومة بنيران المدفعية، أحبطت هجوماً شنته مجموعة من لواء الدفاع الجوي 128 في قرية بريتنوي، في مقاطعة زابوروجيا، ودمرت القوة البشرية للواء 79 المجوقل الأوكراني في نوفوميخيلوفكا، في دونيتسك».

وأكدت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه، على مدار اليوم، بلغت 330 جندياً، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وأربع شاحنات صغيرة، ومنشأة مدفعية ذاتية الدفع «جفوزديكا»، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.

خمس هجمات

وقال الناطق باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرغي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة صدت ما مجموعه خمس هجمات، شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقة خاركوف ودونيتسك.

وأضاف زيبينسكي «صدت وحدات البنادق الآلية التابعة للمجموعة القتالية، بدعم من المدفعية، هجومين وثلاث هجمات مضادة، شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي 32، ولواء الدفاع الإقليمي 103 الأوكرانيين في مناطق سينكوفكا وتيرني،»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال زيبينسكي إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الانسحاب في الاتجاهين الجنوبي والغربي، وأضاف زيبينسكي، إن أنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة للمجموعة القتالية شنت ثلاث هجمات على معاقل فصائل من اللواء الميكانيكي 60 الأوكراني في منطقة تاباييفكا في منطقة خاركوف، وقال زيبينسكي إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 جندياً ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة في منطقة كوبيانسك.

صواريخ ومسيّرات

في الأثناء، قال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت ثماني مسيّرات متفجرة من طراز «شاهد»، وصاروخي «إسكندر»، وثلاثة صواريخ من طراز «اس - 300» ليلاً، وإنه تمكن من إسقاط أربع مسيرات، وأضاف «هوجمت عدة مواقع مدنية ومنشآت حيوية في بولتافا ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك»، من دون أن يحدد حجم الأضرار، التي تم تسجيلها.

وأشارت النيابة العامة لمنطقة دونيتسك من جهتها إلى أن صاروخاً سقط على منطقة سكنية في مدينة ميرنوغراد ليلاً، متسبباً بوقوع إصابات. وقالت «أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، ورجل يبلغ 35 عاماً بجروح وكدمات بسبب الانفجار. في منزل مجاور شخص الأطباء إصابة شخص بالغ من العمر 30 عاماً بصدمة في الرأس».

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