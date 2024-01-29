حدث وتاريخ.. 29 يناير 1843 ميلاد ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرين. 1942 الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية. 1952 الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة. 2022 إعادة انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيساً لإيطاليا في الاقتراع الثامن من الانتخابات التي استمرت لستة أيام. صورة التاريخ: 29 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1843 ميلاد ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرين. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App