استقالة رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية

المصدر: د ب ا

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ذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء أن نيتيش كومار، رئيس وزراء ولاية "بيهار" شرق الهند، استقال من منصبه اليوم الأحد، منهيا تحالفا مع شريكه السياسي المحلي الرئيسي، راشتريا جاناتا دال.

ونقلت الوكالة عن كومار قوله، بعد تلك الخطوة إن "الأمور لم تكن تسير بشكل جيد، بالتالي اضطررت للاستقالة. سوف أغادر التحالف السابق وأشكل تحالفا جديدا".

ويمثل هذا التفكك في الولاية، انتكاسة لوحدة المعارضة في الهند، حيث إن كومار كان أداة، لتشكيل تحالف معارض، ضم أكثر من 20 حزبا ضد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في انتخابات إقليمية، مقررة في وقت لاحق هذا العام، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وقالت وكالة "برس تراست أوف إنديا" أن راجيندرا في أرليكار، حاكم الولاية، قبل استقالة كومار وطلب منه الاستمرار حتى تشكيل حكومة جديدة.

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