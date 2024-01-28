وزير خارجية إسرائيل يطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة

المصدر: د ب ا

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طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستقالة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني في أعقاب مزاعم بأن اثني عشر موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وكتب كاتس ليلة السبت عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،: "السيد لازاريني، برجاء أن تستقيل".

وكان لازاريني قد حذر في وقت سابق من أن مساعدات المنظمة في غزة على وشك الانهيار بعد أن علقت عدة دول مؤقتا مدفوعاتها للوكالة.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، عبر منصة "إكس" أيضا، الأونروا بأنها واجهة لحماس. وكتب: "إنها تغطي حرفيا على حماس".

وعلقت تسع دول مدفوعاتها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة في الوقت الحالي لأن إسرائيل اتهمت 12 من عدة آلاف من موظفي الأونروا في قطاع غزة بالتورط في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.

وقامت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بطرد الموظفين المعنيين وتعتزم التحقيق في هذه الادعاءات.

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