حدث وتاريخ.. 28 يناير

صورة
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

1871 انتهاء الحرب الفرنسية البروسية التي دامت سنة باستسلام فرنسا.

 

 

 

Email
↑ أعلى