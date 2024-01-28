حدث وتاريخ.. 28 يناير 1871 انتهاء الحرب الفرنسية البروسية التي دامت سنة باستسلام فرنسا. 1909 جلاء القوات الأمريكية عن كوبا بعد احتلال دام 11 سنة منذ 1898. 1932 اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين، وذلك قُبيْل الحرب العالمية الثانية. 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُعلن صفقة القرن حول القضية الفلسطينية. صورة التاريخ: 28 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1871 انتهاء الحرب الفرنسية البروسية التي دامت سنة باستسلام فرنسا. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App