زيلينسكي يكشف عن خطة لتعزيز الاقتصاد وصناعة الأسلحة

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على وجود اتجاه صعودي في إنتاج أوكرانيا من الأسلحة والذخيرة لصالح حملة الدفاع عن البلاد خلال الحرب.

وخلال كلمته المسائية التي أذيعت في كييف مساء الجمعة، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لأولئك الذين يعملون لزيادة قدرات أوكرانيا لسد العجز في الذخيرة وتزويد القوات بها.

وشكت أوكرانيا كثيرا من أن الحلفاء الغربيين لا يزودونها بأسلحة كافية لتتمكن من الانتصار على روسيا.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تواصل العمل على تعزيز دفاعها ضد "الإرهاب الجوي" الروسي في البلدات الحدودية والمواقع على الجبهة بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف أنه سيتم توفير الذخيرة المناسبة للحماية من الهجمات الجوية والصاروخية.

وأعلن زيلينسكي تأسيس منصة اقتصادية لتعزيز اقتصاد أوكرانيا، لكي يتم دعم الشركات بشكل أفضل والتواصل بطريقة أكثر فاعلية.

وتابع الرئيس الأوكراني "أنا ممتن لكل رجال الأعمال لدينا، كل شخص في أوكرانيا، مكث في البلاد ويحافظ على أعماله ووظائفه.. الوظائف اللائقة في أوكرانيا وعمل كل شركة تظل في المجال القانوني، هي إحدى الركائز الأساسية للقوة الأوكرانية"، مع مغادرة ملايين الأوكرانيين البلاد في أعقاب الحرب.

وقال زيلينسكي "نحتاج إلى مزيد من الثقة للأعمال واقتصاد قانوني (أبيض) وأكبر لأوكرانيا... نحتاج إلى مزيد من مؤسسات الانتاج الأوكرانية، ومزيد من المنتجات الأوكرانية من صناعات مختلفة".

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