مباحثات صينية أمريكية مرتقبة بشأن تايوان

المصدر: بانكوك - أ ف ب

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أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيبحث خلال زيارته تايلاند، الأسبوع الجاري، قضية تايوان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، على خلفية تهدئة التوتر بين البلدين.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أمس، بأن «وانغ يي يزور تايلاند من 26 إلى 29 يناير الجاري»، وبأنه سيجري مباحثات مع جايك ساليفان خلال وجوده في بانكوك.

ولاحقاً، قال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية الصيني «سيعرض موقف بكين من العلاقات الصينية الأمريكية، ومسألة تايوان».

وأضاف: «سيتبادل وجهات النظر مع الجانب الأمريكي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

في الغضون، أعلنت الولايات المتحدة، أن المباحثات ستجرى الجمعة والسبت. وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن «هذا الاجتماع يندرج في إطار التزام البلدين خلال قمة (..) نوفمبر 2023 بين الرئيس بايدن، والرئيس تشي، الإبقاء على التواصل الاستراتيجي، وإدارة العلاقات بطريقة مسؤولة».

كما التقى ساليفان، أمس، في بانكوك، رئيس الوزراء التايلاندي، سريثا تافيسين، ومسؤولين كبار، على ما أفاد البلدان.

وأوضح البيت الأبيض أن البحث تناول «المسائل الإقليمية، والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لمواجهة تدهور الأزمة في بورما».

جدير بالذكر، أن العلاقات الصينية الأمريكية، تدهورت خلال السنوات الأخيرة، بسبب قضايا عدة، مثل: وضع تايوان، والتجارة، والتكنولوجيات الجديدة، وصراع البلدين على النفوذ في آسيا، والمحيط الهادئ، وبحر الصين الجنوبي.

ووفق مراقبين، يبدو أن البلدين حريصان على معاودة الحوار، إذ أوفدت واشنطن عدداً من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعقدت قمة ثنائية للرئيسين: الأمريكي، جو بايدن، والصيني، شي جين بينغ، نوفمبر الماضي، في كاليفورنيا.

وكان وانغ يي، أكد سابقاً أن «تدهور العلاقات الثنائية توقف»، بفضل «جهود حثيثة»، لا بل «استقرت العلاقات» رغم «الصعوبات الجدية» التي واجهتها العام الماضي.

ووفق خبراء، تؤكد بكين أنها تفضل إعادة توحيد «سلمية» مع جزيرة تايوان، إلا أنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة -إن لزم الأمر-، خصوصاً في حال إعلان استقلال الجزيرة رسمياً.

كما لا تنظر الصين بعين الرضا إلى تكثيف اللقاءات، خلال السنوات الأخيرة، بين مسؤولين سياسيين: أمريكيين، وتايوانيين، وتعتبره انتهاكاً لالتزام واشنطن، عدم إقامة علاقات رسمية مع تايبيه.

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