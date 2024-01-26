قريباً.. اجتماع رباعي في باريس بشأن غزة

المصدر: أ ف ب

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يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات.

وأكد المصدر معلومات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تفيد بأن الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليام بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين.

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم حماس"، حسب ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، في حين أكد أنه لا يوجد إعلان "وشيك" في هذا الصدد.

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