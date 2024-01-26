مايك جونسون: لا اتفاق على مساعدة لأوكرانيا في الوقت الحالي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه لن يتم الاتفاق على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا.

وقال جونسون، اليوم، في رسالة إلى النواب، إن مجلس الشيوخ غير قادر على ما يبدو على التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الحزب الجمهوري لن يوافق عليه على أي حال في مجلس النواب، وهذا يعني أنه «سيصله ميتاً».

وكان مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين من شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى الجيش الأوكراني خلال الحرب المندلعة بين موسكو وكييف.

وبإصرار من الجمهوريين، وافق الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، على ربط قانون تقديم المساعدات مع حزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبهذا يبدو الآن أن المفاوضات المعقدة التي كانت تهدف إلى منح الجمهوريين فوزاً رئيساً في مطالبهم بمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة مقابل الحفاظ على هدف بايدن في السياسة الخارجية المتمثل في مساعدة أوكرانيا، قد انهارت.

ويأتي هذا بعد ضغوط من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يبدو أنه المرشح الجمهوري المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز