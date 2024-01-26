موسكو توقف روسيين اثنين بتهمة التعاون مع أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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أعلنت أجهزة الأمن الروسية الجمعة، توقيف روسيَّين بتهمة تقديم معلومات استخباراتية إلى أوكرانيا لا سيما بشأن مواقع لقوات موسكو التي تشن هجوما على الدولة المجاورة.

ومنذ بداية النزاع قبل عامين تقريبًا، أوقفت السلطات العديد من الروس للاشتباه في تعاونهم مع كييف عبر نقل معلومات لها أو الإعداد لأعمال تخريبية.

واعتُقل الشخصان اللذان لم يتم تحديد هويتيهما في روستوف-أون- دون وهي مدينة في جنوب روسيا متاخمة لأوكرانيا وأصبحت مركز عمليات للقوات الروسية.

وقالت الأجهزة الروسية في بيان إنه يُشتبه في ارتكابهما "الخيانة العظمى" وهي جريمة يُعاقب عليها في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وأفادت الأجهزة بأنهما وُضعا في الحبس الاحتياطي.

وأكدت السلطات الروسية أنّ الشخصين اتصلا بأحد أعضاء الأجهزة الخاصة الأوكرانية و"نَقلا إليه معلومات حول القوات المسلحة الروسية" المشاركة في الهجوم على أوكرانيا.

واتهمت أجهزة الأمن الروسييّن بأنهما قدّما مقابل اموال بيانات حول "مواقع لمعدات عسكرية وأفراد" في الجيش الروسي.

ويعاقب القضاء الروسي بشدة أيضاً منتقدي الهجوم على أوكرانيا.

ولهذا السبب، حكم على آلاف الروس بدفع غرامات أو بالسجن لفترات طويلة منذ فبراير 2022.

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