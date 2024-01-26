السويد مستعدة لبحث الانضمام لـ«الناتو» مع المجر

المصدر: عواصم - وكالات

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أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أمس، استعداده للقاء نظيره المجري، فيكتور أوربان، في بودابست، تلبية لدعوة الأخير له، لبحث مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال كريسترسون، في رسالة «سيمثل استكمال عملية التصديق على انضمام السويد إلى «الناتو» في البرلمان المجري، أساساً متيناً، للمضي قدماً في علاقاتنا الثنائية».

وأعرب عن تطلعه إلى البحث في المسألة في العاصمة المجرية، بودابست، «في وقت مناسب لكلينا». وأضاف: «ستتاح لنا أيضاً فرصة أن نلتقي في الاجتماع المهم لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في الأول من فبراير».

وكان أوربان، دعا، الثلاثاء الماضي، كريسترسون لزيارة بودابست، لمحاولة حل الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام الدولة الاسكندينافية إلى حلف شمال الأطلسي.

بينما قال رئيس البرلمان المجري، إنه لا توجد «ضرورة ملحة» للموافقة على طلب انضمام السويد إلى «الناتو»، بعدما جعل تصديق تركيا على الطلب، بودابست العقبة الأخيرة لإتمام العملية التي استغرقت وقتاً.

جدير بالذكر أن البرلمان التركي، صادق، الثلاثاء، على انضمام السويد إلى الحلف. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد للتكتل خلال الأيام المقبلة. وبعد موافقة تركيا، أصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي. وكانت السويد وفنلندا تقدمتا معاً بطلب الانضمام إلى «الناتو»، رداً على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو عامين. كما أنه بانضمام فنلندا إلى الحلف، في أبريل الماضي، تضاعف طول حدود «الناتو» مع روسيا، وعُززت دفاعات ثلاث دول بلطيقية صغيرة، انضمت إلى التكتل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.

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