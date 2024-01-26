سجن حليف ترامب لرفضه التعاون بالتحقيق في اقتحام الكابيتول

المصدر: أ ف ب

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حُكم على المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرّب لدونالد ترامب، بيتر نافارو، أمس، بالسجن لمدة أربعة أشهر، بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وكانت محكمة أمريكيّة قضت أيضاً بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأمريكي السابق، وهو ستيف بانون، لمدة أربعة أشهر في عام 2022، لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول.

وعُلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن.

وأصدر القاضي أميت ميهتا، أمس، الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفَرض عليه غرامة أيضاً.

ودين بيتر نافارو في سبتمبر بتهمة رفض الحضور في فبراير 2022، وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021.

وفي هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ، في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

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