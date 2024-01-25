وصفتهم بـ«الخونة».. فنزويلا تطرد 33 عسكرياً من الجيش

المصدر: أ ف ب

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أعلن مسؤولون في فنزويلا، أمس، أن 33 عسكرياً وُصفوا بأنهم «خونة» طُردوا من الجيش لتورطهم في مؤامرات لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وأورد بيان حكومي أسماء العسكريين المطرودين المتهمين بالخيانة وبينهم جنرال.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، إن العسكريين الـ33 متورطون في مؤامرات للتخطيط لأعمال إجرامية وإرهابية وحتى التفكير في اغتيال الرئيس الوطني.

وأضاف، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، أن هذه الجرائم تمثل «أعمال خيانة ضد أرض الأجداد».

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