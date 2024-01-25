مسؤول سابق في «البنتاغون» يكشف حقيقة الأجسام الطائرة

المصدر: إعداد: السيد رمضان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة التي لا تزال تشكّل قضية غامضة ويعتقد كثيرون بأن لها صلة بالكائنات الفضائية.

واعترف شون كيركباتريك، المدير السابق لمكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات التابع للبنتاغون، بأن معظم الأجسام الطائرة المجهولة هي في الواقع طائرات عسكرية سرية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وأوضح كيركباتريك، الذي كان يرأس فريق صيد الكائنات الفضائية، أثناء حديثه مع بيتر بيرغن من شبكة «سي إن إن»، أن لا شيء من المشاهدات التي رآها كثير من الناس يُعَدُّ أمراً مخالفاً للمألوف في الواقع، مشيراً إلى أنها جميعاً لا علاقة لها بما هو خارج كوكب الأرض.

وحَّدد نوع التكنولوجيا العسكرية الخاصة التي رآها الناس بالفعل، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الملاحظات لبرامج أمريكية حقيقية ومتقدمة، ولكن لا شيء من هذا بطبيعته خارج كوكب الأرض، فهناك عدد من التقنيات المتقدمة التي يتم تسويقها والتي لا يعرفها الناس».

وقال: «ذكر عدد كبير من الأشخاص أنهم رأوا كرة عملاقة بداخلها مكعب، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنها كائن فضائي»، مؤكداً أن ذلك ليس صحيحاً؛ فالجيل القادم من الطائرات بلا طيار كروي الشكل.

وأضاف: «باستخدام ثمانية محركات دفع في شكل مكعب، يمكنني مناورة هذه الطائرة بدون طيار بدقة شديدة، وقد جربوها في كل مكان».

يُذكر أن كيركباتريك كان قد أثار جدلاً كبيراً العام الماضي، عندما تقاعد دون سابق إنذار، وذلك بعد أيام من ادعائه أن المشاهدات فوق سماء الولايات المتحدة كانت في الواقع كائنات فضائية أو تكنولوجيا تابعة لدول منافسة، وهو ما يختلف تماماً عن ادعائه الأخير.

وبعد أيام قليلة من الإدلاء بهذه التعليقات، أعلن أنه سيقضي أيامه في اختتام المجلد الأول من مراجعة تاريخية لقضية الظواهر الغريبة غير المحددة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز