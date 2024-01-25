موسكو تتهم كييف بإسقاط طائرة تقل أسرى حرب

المصدر: موسكو - وكالات

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سارعت جهات روسية في العاصمة موسكو، أمس، بتحميل كييف مسؤولية إسقاط وتحطّم طائرة نقل عسكرية روسية، تقلّ 65 أسير حرب من أوكرانيا، وطاقماً من 6 أفراد، و3 مرافقين، فوق مقاطعة بيلغورود الروسية، القريبة من أوكرانيا.

تأكيد روسي

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، تحطم الطائرة «آي إل 76» في منطقة بيلغورود، ومقتل 65 أسيراً خلال نقلهم بهدف تبادلهم، فضلاً عن مقتل أفراد الطاقم والمرافقين.

وخلال الإحاطة الإعلامية اليومية، أحجم الناطق باسم الكرملين عن التعليق على المستجدات، بينما اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، كييف، بإسقاط الطائرة، وقال: «قتلوا جنودهم في الجو، وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم».

مهمة إنسانية

وأضاف: «أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية»، فيما أكد حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن جميع من على متن الطائرة، لقوا حتفهم.

وأفاد عضو البرلمان الروسي، الجنرال المتقاعد، أندريه كارتابولوف، بسقوط الطائرة استهدافها بثلاثة صواريخ أوكرانية، وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز «باتريوت»، أم من طراز «إيريس تي».

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة تتهاوى قبل حدوث انفجار كبير وسط ألسنة نارية، ودخان أسود.

في المقابل، ذكرت مصادر أوكرانية أنها أسقطت طائرة تحمل شحنة أسلحة، وصواريخ، ولم تستهدف أي طائرة تقل أسرى حرب.

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