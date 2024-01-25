تأهب أمريكي لمواجهة العواصف الثلجية

المصدر: واشنطن- وكالات

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أعلنت 12 ولاية أمريكية، منها: أركنساس، وبنسلفانيا، وألاسكا، وشيكاغو، أمس، حالة التأهب القصوى لتساقط ‏الثلوج والأمطار المتجمدة والصقيع، مع تحرك عاصفة شتوية عبر الولايات المتحدة.

ووفقاً لشبكة «إيه بي سي»، فإن التحذيرات من العواصف الجليدية سارية في أوكلاهوما، ‏وأركنساس، وميسوري. فيما شهدت تكساس أمطاراً غزيرة، بينما تتعامل المنطقة الممتدة من سانت لويس إلى شيكاغو، ‏مع طبقة من الجليد على الطرق.‏

وبلغت الأمطار والثلوج، منطقة البحيرات الكبرى، وأوهايو فالي، ‏فيما يتحول الجليد، في الغالب، إلى أمطار من شيكاغو إلى ديترويت، وسط ترقب أن تمتد الثلوج من ميشيغان إلى شمالي نيويورك إلى نيوإنغلاند. كما يتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة الجنوب، ‏الأسبوع الجاري، مع حدوث فيضانات من تكساس إلى جورجيا. ‏

في الأثناء، تتساقط أمطار غزيرة على الساحل الغربي الأمريكي، وتسري مراقبة الفيضانات في ‏سكرامنتو، شمالي كاليفورنيا، وسان دييغو، جنوبي كاليفورنيا. إذ يمكن أن تصل معدلات ‏هطول الأمطار إلى نصف بوصة في الساعة في سان دييغو.‏

بينما تم حثّ سكان مدينة ممفيس على غلي الماء، وتم تحذير سكان نيويورك من أن الطرق قد تغطى بالجليد الأسود، الخطير، نهاية الأسبوع الجاري، مع استمرار البرد القارس، والطقس العاصف في اجتياح أجزاء من الولايات المتحدة.

يأتي الطقس البارد في عطلة نهاية الأسبوع، بعد سلسلة من العواصف التي تسببت في مقتل 55 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء البلاد، العديد منهم قضوا بسبب حوادث الطرق.

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