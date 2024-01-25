حدث وتاريخ .. 25 يناير 1980 الرئيس المصري محمد أنور السادات يبلغ هيئة الأمم المتحدة بشكل رسمي إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. 1915 ألكسندر غراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية. 1942 تايلاند تعلن الحرب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية. 2019 انهيار سد للتعدين في برومادينيو بالبرازيل، تاركاً أكثر من 90 قتيلاً ومئات في عداد المفقودين. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 25 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App