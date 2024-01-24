بايدن بعد فوز ترامب في نيوهامبشر: الولايات المتحدة في خطر!

المصدر: وكالات

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حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ الديمقراطية والحريّات الفردية في الولايات المتّحدة "على المحكّ" بعد فوز سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر.

وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال الرئيس الديمقراطي الساعي للفوز بولاية ثانية إنّه "من الواضح الآن أنّ دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أنّ المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديموقراطيتنا، حرياتنا الفردية. اقتصادنا. كلّها على المحك".

وحظي ترامب، بدعم قوي من أنصار الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية للحزب بولاية نيو هامبشاير، يوم الثلاثاء، حتى أقر معظم أنصار منافسته، نيكي هيلي، بأن الحزب الجمهوري "مملوك له".

وعلى الرغم من اقتراب ترامب للغاية من الحصول على ترشيح الحزب، خلص استطلاع (الأسوشيتدبرس فوت كاست) إلى أن لدى بعض الناخبين مخاوف من تطرفه الشديد الذي قد لا يمكنه من المنافسة في انتخابات نوفمبر المقبل.

ويشعر البعض بالقلق أيضا من المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب في محاكماته الجارية.

تفوقت هيلي، حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، على ترامب بين خريجي الجامعات والمعتدلين، في إشارة ربما على عدم تمكن ترامب من توسيع قاعدته السياسية بعد.

وأقرّت هايلي (52 عاماً) بهزيمتها أمام ترامب، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة إنّ "هذا السباق لم ينته بعد"، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات.

وقالت إنّ الديمقراطيين "يعلمون أنّ ترامب هي الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستيطع جو بايدن أن يهزمه".

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