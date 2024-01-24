بالتزامن مع المناورات الكورية الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدة صواريخ كروز صباح الأربعاء باتجاه البحر الأصفر، في خطوة تعدّ آخر فصل في سلسلة التصعيد التي تنفذها بيونغ يانغ.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز متعددة من قبل كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن "المواصفات التفصيلية لهذه الصواريخ تخضع لتحليل دقيق من قبل جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية".

تأتي هذه الخطوة من كوريا الشمالية في سياق فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة بسبب تجاربها النووية والبالستية. يأتي ذلك في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية مناورات عسكرية قبالة سواحلها الشرقية والتي تم تنظيمها في سياق استجابة لمشاكل أمنية مع الشمال.

تزايدت التوترات بين الكوريتين في الأشهر الأخيرة، حيث تخلت البلدين عن اتفاقات هامة كانت تهدف إلى تهدئة الوضع، وشهدت تعزيزًا لإجراءات الأمان على حدودهما، إلى جانب تنفيذ مناورات عسكرية على الحدود.

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