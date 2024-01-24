زلزال بقوة 7 درجات يضرب الصين وكازاخستان

المصدر: الماتي، بكين - أ.ف.ب

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أصيب نحو 50 شخصاً، أمس، في كازاخستان، والصين، بعدما ضربهما زلزال بقوة 7 درجات على مقياس «ريختر»، شعر به سكان قرغيزستان.

وسجل الزلزال، بحسب إفادة المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، على عمق 27 كيلومتراً في منطقة شينغيانغ الصينية (غرب)، على بعد حوالي 140 كيلومتراً غربي مدينة إكسو.

وأصيب 6 أشخاص بجروح، إصابة اثنين منهم خطرة، بحسب رسالة نشرتها السلطات في إقليم آكي الصيني، فيما انهار 47 مبنى في البلاد، وتضرر 78 مبنى آخر. في الماتي، أكبر مدينة في كازاخستان حيث يعيش مليونا نسمة «طلب 44 شخصاً مساعدة طبية بسبب إصابات مختلفة» حسبما أعلنت وزارة الصحة.

في قرغيزستان، أشارت وزارة الحالات الطارئة إلى أن الزلزال لم يتسبب بإصابات أو أضرار، على الرغم من الهزات «القوية».

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