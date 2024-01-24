ضربات صاروخية روسية على كييف وخاركيف

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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شنت روسيا، أمس، ضربات ليليلة، استهدفت العاصمة الأوكرانية، كييف، ومدناً أخرى في البلاد، بينها: خاركيف في الشرق، أوقعت ضحايا بين قتلى وجرحى.

فيما أكد مصدر مطلع، أن موسكو أتمت اختبارات الصواريخ المضادة للمسيّرات، مرجّحاً أن تدخل الخدمة قريباً إلى جانب منظومات الدفاع الجوي «سام» في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

منشآت إنتاج

وكثفت موسكو ضرباتها في كييف، ومناطق متفرقة في أوكرانيا، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت منشآت إنتاج «صواريخ ومكوناتها وذخائر ومتفجرات»، منوّهة بأنها أصابت أهدافها.

إلى ذلك، صرح مصدر لوكالة «سبوتنيك»، إن موسكو تعكف على استكمال اختبارات صواريخ صغيرة، مضادة للمسّيرات، مقدراً دخولها الخدمة في المستقبل القريب، مع منظومات الصواريخ الروسية المضادة للمسيّرات التي تعمل في المنطقة العسكرية الشمالية.

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