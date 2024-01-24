عقد ملياري لـ«الناتو» لشراء قذائف ودعم أوكرانيا

المصدر: بروكسل - وكالات

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وقع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، عقداً بقيمة 1.1 مليار يورو، لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمتراً، على أن يتم تزويد أوكرانيا ببعضها بعدما اشتكت نقص الذخيرة.

وقال أمين عام «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، لصحافيين، بعد مراسم توقيع العقد بمقر الحلف في بروكسل: «أصبحت الحرب في أوكرانيا معركة ذخيرة». وأضاف «هذا مهم للدفاع عن أراضينا، ولبناء مخزوناتنا الخاصة، لكن أيضاً لمواصلة دعم أوكرانيا».

وذكرت وكالة الدعم والمشتريات، التابعة لحلف «الناتو»، أن العقد سيسمح بشراء 220 ألف قذيفة من عيار 155 ملم، وهي القذائف المدفعية الأكثر طلباً على نطاق واسع، بحسب الموقع الرسمي للحلف. وأضافت إن العقد سيسمح للحلفاء بملء ترساناتهم وتزويد أوكرانيا بمزيد من الذخيرة. وتابع أنه من المتوقع أن يكون أول تسليم في نهاية 2025.

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