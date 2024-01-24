«نيوهامبشاير» آخر فرص هايلي أمام ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

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شهدت ولاية نيوهامبشاير، أمس، انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للسباق الرئاسي الأمريكي، حيث يواجه المرشّح «الأوفر حظاً»، الرئيس السابق، دونالد ترامب، آخر منافسيه في الانتخابات، حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق، نيكي هايلي، في نيوهامشير.

ويأمل ترامب أن يوجه لهايلي «ضربة قاضية»، في سباق الحصول على ورقة الترشح عن الحزب الجمهوري، فيما تسعى هايلي إلى كسب أصوات الناخبين المستقلين، لإلحاق «هزيمة مدوية» بترامب

تأتي المواجهة بين المرشحين الجمهوريين، بعد انتصار ساحق حققه ترامب، الأسبوع الماضي، في ولاية آيوا. بينما سيواجه المرشح، الفائز بورقة الحزب الجمهوري، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نوفمبر المقبل، مرشح الحزب الديمقراطي، الذي سيكون على الأرجّح، الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وإذا ما فاز ترامب (77 عاماً)، بالترشح الجمهوري، وقابل المرشح الديمقراطي بايدن (81 عاماً)، فإن المنافسة بينهما ستكون إعادة للانتخابات الرئاسية 2020، بحسب مراقبين.

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