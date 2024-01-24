زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلاً و130 جريحاً في أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن عدد قتلى الضربات الروسية على أوكرانيا الثلاثاء ارتفع إلى 18 قتيلا و130 جريحا، فيما أفاد مكتب المدعي العام بمقتل 19 شخصا.

وقال زيلينسكي على تليغرام "تم استهداف أكثر من 200 موقع مختلف، بما في ذلك 139 مبنى سكنيا... وأصيب 130 شخصا، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة. ولسوء الحظ، قٌتل 18 شخصا"، مع الإشارة إلى أن هذا العدد قد يرتفع. وسبق أن أبلغ مكتب المدعي العام عن 19 قتيلا و120 جريحا، بينهم 15 قتيلا في منطقة خاركيف وحدها في الشرق.

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