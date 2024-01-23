الكرملين يتهم كييف بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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اتهم الكرملين، أمس، أوكرانيا، بضرب محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق، قرب سانت بطرسبرغ، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها، في وقت أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تدمير 8 طائرات روسية دون طيار كانت تحلّق في مهمات قتالية خلال الساعات الأخيرة.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، ردّاً على سؤال حول الحريق: «يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما اتهم بيسكوف كييف بالقصف الذي تعرضت له، أول من أمس، مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا، مندّداً بما وصفه بأنه «عمل ..همجيّ» أوقع 27 قتيلاً.

كما قال الناطق باسم الكرملين إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة التي تشمل الدفاعات الجوية بعد ما يشتبه بأنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة روسية لتصدير الوقود.

واندلع حريق كبير، ليل السبت - الأحد، في محطة للغاز بميناء أوست لوغا على بحر البلطيق الروسي تسبَّب به «عامل خارجي»، وفق ما أفادت شركة «نوفاتك» التي تُعدّ من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في روسيا.

وفي السياق، أعلن نائب مدير الإدارة العامة لحماية النظام العام في وزارة الداخلية الروسية، ستانيسلاف كوليسنيك، عن إجلاء أكثر من 2800 طفل من مقاطعة بيلغورود بعد القصف الأوكراني الأخير للمنطقة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 8 طائرات روسية بدون طيار كانت تحلق في مهمات قتالية خلال الساعات الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان - «هاجم الجيش الروسي أراضي أوكرانيا بـ8 طائرات بدون طيار هجومية من منطقة بريمورسكو-أختارسك بروسيا، مع ذلك دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والمكونات الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية داخل أقاليم ميكولايف وخيرسون ودنيبرو وكيروفوهراد جميع الطائرات الثماني».

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