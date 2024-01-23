«إيشا» تضرب بريطانيا وأيرلندا وتقطع الكهرباء عن الآلاف

المصدر: لندن - وكالات

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انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان، وألغيت المئات من رحلات القطارات، أمس، بعد أحدث موجة من العواصف الشتوية التي ضربت بريطانيا وأيرلندا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية بلغت سرعتها نحو 160 كيلومتراً في الساعة.

وشهدت بريطانيا هبوب العاصفة «إيشا» التي يتوقع أن تضرب مساحة ضخمة من الأرض، وتعطل حركة السفر في بداية أسبوع العمل.

تحذير

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الوطني تحذيراً غير عادي من هبوب رياح في جميع أنحاء المملكة المتحدة تقريباً، وقال إن هناك احتمالاً لحدوث إعصار في أيرلندا الشمالية، وأجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا. وتحققت توقعات وصول سرعة الرياح إلى 145 كيلومتراً في الساعة خلال فترة ما بعد ظهر الاثنين بمنطقة سنودونيا الجبلية في ويلز. وتعرضت مناطق في المملكة المتحدة لسلسلة عواصف تسببت في سقوط أشجار، وانقطاع الكهرباء، وأدت لفيضانات على طول وديان الأنهار.

انقطاع

وانقطعت الكهرباء عن نحو 230 ألف منزل وشركة في أيرلندا، كما انقطعت عن 40 ألف منزل في أيرلندا الشمالية المجاورة. وتعد «إيشا» تاسع عاصفة تضرب البلاد منذ سبتمبر الماضي. وأوقفت السكك الحديدية في اسكتلندا خدمة القطارات مساء الأحد وحتى ساعة الذروة الاثنين. وقالت شركة «نتوورك ريل»، التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في إنجلترا واسكتلندا وويلز، إنها وضعت حدوداً لسرعة القطارات في معظم الخطوط لمنع أي حادثة اصطدام بأشجار متساقطة وغيرها من الحطام.

إغلاق

وأغلقت عدة طرق رئيسية في اسكتلندا وشمال إنجلترا بسبب الرياح والأشجار المتساقطة والشاحنات التي تسببت قوة الرياح في انقلابها. وقال ديفي بيك، من دائرة شرطة أيرلندا الشمالية، إن عدة طرق باتت غير صالحة بداية من صباح الاثنين. وأضاف «هناك خطر مستمر بوجود حطام متناثر في شبكة الطرق، حيث لا تزال سرعة الرياح كبيرة».

وفي غرب أيرلندا، حذرت السلطات في مقاطعات دونيغال وغالواي ومايو من هبوب رياح عاتية، وربما مدمرة، بعد ظهر الأحد وحتى صباح الاثنين، كما طالبت السلطات السكان بأن يبتعدوا عن الساحل. وحولت السلطات مسار طائرات متجهة إلى عدة مطارات، ومن بينها رحلة من جزر الكناري إلى دبلن، والتي توقفت في مطار بوردو بفرنسا.

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