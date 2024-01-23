باكستان وإيران تعلنان عودة سفيريهما

المصدر: طهران، إسلام أباد - وكالات

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أفاد بيان مشترك لوزارة الخارجية الباكستانية ونظيرتها الإيرانية، أمس، بأن السفيرين الإيراني والباكستاني سيعودان لممارسة مهامهما الدبلوماسية في عاصمتي البلدين يوم 26 يناير الجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد محادثة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وأفاد البيان أن وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني وجه الدعوة لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة بلاده، وستتم الزيارة في 29 يناير الجاري.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، أمس، أن العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية الأسبوع الماضي في المناطق الحدودية، لن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين طهران وإسلام أباد، نقلاً عن وكالة «تاس».

وقال کنعاني: «الإرهاب هو تهديدنا المشترك، وأمن البلدين مترابط، وتتضامن الدولتان مع بعضهما البعض في الكفاح المشترك ضد التهديد الإرهابي، ولن يؤثر ما حدث على العلاقات المتينة بين البلدين». وأضاف المتحدث أن إجراءات إيران جاءت بسبب الحاجة الملحة لمنع وقوع هجوم إرهابي آخر على أراضيها.

وأكد کنعاني أن العلاقات بين طهران وإسلام أباد، اللتين لديهما نفس الفهم للمصالح والتهديدات المشتركة، ستستمر في السير على طريق الصداقة والتعاون.

وكانت القوات الإيرانية قد قصفت، في 16 يناير، مقرين لجماعة «جيش العدل» في باكستان، فقد تم توجيه الضربات باستخدام طائرات مسيرة، ودانت وزارة الخارجية الباكستانية الضربات، واعتبرتها انتهاكاً للحدود الجوية للبلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في 18 يناير، أن قوات بلادها نفذت عملية لمكافحة الإرهاب، شنت خلالها ضربات على مخابئ للمتطرفين في سيستان وبلوشستان الإيرانية.

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