ديسانتيس ينسحب من سباق الرئاسة ويدعم ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس، انسحابه من السباق الانتخابي، ودعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، لنيل تذكرة الترشح عن الحزب الجمهوري.

وقال ديسانتيس: «إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله، للوصول إلى نتيجة مختلفة، أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز، ولهذا، أنا أعلن تعليق حملتي الانتخابية».

وعود

وبشأن دعمه لترامب، قال ديسانتيس: «أنا فخور بأنني أوفيت بـ100 % من وعودي، ولن أتوقف الآن. من الواضح أن أغلبية المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ترغب في منح ترامب فرصة أخرى».

وتابع: «وقعت تعهداً بأن أدعم المرشح الجمهوري، وسوف أوفي بهذا العهد. لديه دعمي، لأننا لا يمكننا العودة إلى الحرس الجمهوري القديم، أو نسخة قديمة معاد تعبئتها من جديد في شكل أكثر قبولاً من مصالح الشركات الكبرى التي تمثلها نيكي هيلي».

وقالت مصادر لشبكة «سي ان ان»، إن ترامب لم يكن يعلم أن حاكم فلوريدا سيعلن دعمه له. وذكر مصدران بحملة ترمب، أن لا ديسانتيس ولا كبار مساعديه، أبلغوا الحملة بنيتهم إعلان دعمه.

وقال أحد كبار المتبرعين لحملة ديسانتيس الانتخابية إن قرار حاكم فلوريدا الانسحاب من السباق، جاء بعد أيام من المحادثات مع كبار المتبرعين المحافظين. وأضاف أنه أصبح واضحاً، عبر نهاية الأسبوع الماضي، أن ديسانتيس لم يعد لديه سبب معقول، أو الدعم المالي لمواصلة حملته.

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