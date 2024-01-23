حدث وتاريخ.. 23 يناير 1920 هولندا ترفض تسليم قيصر ألمانيا السابق فيلهلم الثاني للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. 1973 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام. 2021 مظاهرات واحتجاجات في عدة مدن روسية بسبب القبض على المُعارض أليكسي نافالني. 2022 انقلاب عسكري في بوركينا فاسو واعتقال الرئيس ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة وتعطيل الدستور. صورة التاريخ: 23 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1920 هولندا ترفض تسليم قيصر ألمانيا السابق فيلهلم الثاني للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App