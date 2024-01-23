حدث وتاريخ.. 23 يناير

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1920 هولندا ترفض تسليم قيصر ألمانيا السابق فيلهلم الثاني للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى.

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