زيلينسكي يقترح السماح بمنح المقاتلين الأجانب الجنسية الأوكرانية

المصدر: ا ف ب

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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين السماح بمنح الجنسية الأوكرانية للمقاتلين الأجانب والمتحدرين من أصل أوكراني دون أن يضطروا إلى التخلي عن جنسيتهم، في تعديل جذري لقانون البلاد الذي يحظر تعدد الجنسيات.

وأكد زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي أن التعديل يجب أن يصب في صالح "المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا للدفاع عن أوكرانيا، وأولئك الذين يقاتلون من أجل حرية أوكرانيا كما لو كانت وطنهم".

وأضاف أن النص "سيمنح أيضاً جميع الأوكرانيين وأحفادهم في العالم حق الحصول على جنسيتنا، باستثناء مواطني الدولة المعتدية بالطبع".

ولا يسمح القانون في أوكرانيا حالياً بالجنسية المزدوجة. ولذلك يتعين على طالبي التجنيس التخلي عن جنسيتهم الأصلية للحصول على الأوكرانية.

منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، انضم آلاف الأجانب إلى أوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية. وتصفهم موسكو بالمرتزقة، وترى في الغربيين دليلاً على حرب يشنها حلف شمال الأطلسي بالوكالة.

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