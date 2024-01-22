لا يزال طليقاً.. جندي يقتل خمسة من زملائه في إيران

المصدر: أ ب، أ ف ب

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فتح جندي إيراني النار على زملائه، أمس، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الجريمة وقعت عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود، وفتح النار عليهم حيث كانوا يستريحون.

وأضاف أن الدافع لم يتضح على الفور، مؤكداً أن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق. ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وذكر تقرير أن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طهران.

وقال مسؤول في الجيش الإيراني: «في هذا المساء، دخل أحد مجنّدينا في أثناء حراسته وحدة في أحد المواقع العسكرية للجيش، منطقة استراحة الجنود، وراح يطلق النار على رفاقه»، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا».

وأكد المسؤول أن الدافع للهجوم «لا يزال مجهولا»، موضحاً أن «المهاجم لاذ على الفور بالفرار من الثكنات، والجهود جارية للقبض عليه».

يُذكر أن انفجارين قاتلين وقعا في كرمان خلال وقت سابق من هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل 94 شخصاً وإصابة مئات آخرين.

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