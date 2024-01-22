حدث وتاريخ.. 22 يناير

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التاريخ:
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1879 قوات الزولو تهزم القوات البريطانية في «إساندلوانا»، فيما عرف باسم «حرب الزولو».

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