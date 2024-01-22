حدث وتاريخ.. 22 يناير 1879 قوات الزولو تهزم القوات البريطانية في «إساندلوانا»، فيما عرف باسم «حرب الزولو». 1941 القوات البريطانية تستولي على طبرق من القوات النازية في الحرب العالمية الثانية. 1984 تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب شخصي مزود بفأرة من خلال إعلان تلفزيوني. 1997 مادلين أولبرايت أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة. صورة التاريخ: 22 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1879 قوات الزولو تهزم القوات البريطانية في «إساندلوانا»، فيما عرف باسم «حرب الزولو». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App