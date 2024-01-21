بركان جبل ميرابي يجبر الآلاف في إندونيسيا على النزوح

المصدر: أ ب

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ثار بركان جبل ميرابي في إندونيسيا، اليوم، ما أدى إلى انتشار سحب الغاز الحارقة وانهيارات من الحمم البركانية أسفل منحدراته، كما ثارت براكين نشطة أخرى في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إجلاء الآلاف.

أوضح أجوس بودي سانتوسو، رئيس مركز أبحاث تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا، أن ميرابي أطلق سحب الرماد الساخن ومزيجاً من الصخور والحمم البركانية في جزيرة جاوة ذات الكثافة السكانية العالية، التي وصلت إلى مسافة نحو كيلومترين أسفل منحدراتها، مشيراً إلى أن عموداً من السحب الساخنة تصاعد لمسافة 100 متر في الهواء بينما غطى الرماد عدة قرى دون وقوع إصابات.

وميرابي هو البركان الأكثر نشاطاً بين أكثر من 120 بركاناً في جميع أنحاء البلاد. وثوران اليوم هو الأحدث منذ رفع السلطات مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 بعد التقاط أجهزة الاستشعار نشاطاً متزايداً.

وأوصت السلطات السكان الذين يعيشون على المنحدرات بالبقاء على بعد 7 كيلومترات بعيداً عن فوهة البركان، وأن يكونوا على دراية بالتهديدات المحتملة من الحمم البركانية المتدفقة.

يُذكر أن ثوران بركان عام 2010 أدى إلى مقتل 347 شخصاً وتشريد 20 ألف قروي.

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