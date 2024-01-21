نتانياهو يرفض شروط "حماس" للإفراج عن الرهائن بعد نشرها وثيقة بشأن الحرب

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقطع فيديو، الأحد، أنه يرفض "بشكل قاطع" شروط "حماس" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، بعدما نشرت الحركة وثيقة بشأن هجمات 7 أكتوبر.

وقال نتانياهو: "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعها وحوش حماس. فمقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة.. إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

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