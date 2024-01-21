تحطّم طائرة روسية في منطقة جبلية بأفغانستان

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحطّمت طائرة روسية على متنها ستة ركاب في منطقة جبلية في شمال شرق أفغانستان، بحسب ما أعلنت وكالة "روسافياتسيا" المعنية بمراقبة الملاحة الجوية الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة أنه "في ليل السبت 20 يناير... انقطع الاتصال بطائرة فالكون 10 مسجّلة في سجّلات الدولة للطائرات المدنية للاتحاد الروسي واختفى أثرها عن شاشات المراقبة... فيما كانت في المجال الجوّي الأفغاني".

وأوضحت "روسافياتسيا" أن "معلومات أولية تفيد بوجود ستة أشخاص على متنها هم أربعة من أعضاء الطاقم وراكبان".

وذكرت الوكالة أن هذه الطائرة الخاصة ذات محركين "من صنع الشركة الفرنسية داسو للطيران في 1978. وهي ملك فرد وشركة أثليتك غروب ال ال سي".

وكشفت أن الطائرة كانت تجري رحلة لأغراض طبية بين غايا (الهند) وطشقند (أوزبكستان) وجوكوفسكي (روسيا)، مشيرة إلى أن "الأبحاث جارية للعثور عليها".

وكان المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في ولاية بدخشان ذبيح الله أميري أفاد لوكالة فرانس برس بأن "قرويين قاموا بالإبلاغ" عن تحطّم طائرة في هذه المنطقة المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان.

ووقع الحادث في منطقة جبلية ترتفع قممها على أكثر من 7 آلاف متر ويصعب الوصول إليها.

وتقع منطقة الحادث "على مسافة حوالي ثماني ساعات برّا" من عاصمة الولاية فايز آباد، بحسب المسؤول المحلي.

وأوضح أميري "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأكد "لا تفاصيل لدينا"، مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز