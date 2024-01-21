نيودلهي: الطائرة التي تحطمت في أفغانستان ليست هندية

المصدر: د ب ا

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أعلنت الحكومة الهندية اليوم الأحد أن الطائرة التي تحطمت في أفغانستان صباح اليوم ليست هندية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن طائرة الركاب التي تحطمت كانت في طريقها من نيودلهي إلى موسكو.

وأفادت شبكة "ان دي تي في" أن وزارة الطيران المدني قالت في منشور عبر منصة "اكس" "حادث تحطم الطائرة المؤسف الذي وقع في أفغانستان ليس لطائرة هندية مجدولة أو طائرة شارتر. فهي طائرة صغيرة مسجلة في المغرب. ومازلنا ننتظر المزيد من التفاصيل".

وكان مسؤول أفغاني حكومي قال اليوم إن طائرة ركاب تحطمت في شمال أفغانستان، مضيفا أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى الموقع.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مدير إدارة المعلومات والثقافة في المنطقة ذبيح الله أميري قال هاتفيا " تحطمت الطائرة في جبال إقليم بدخشان.

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