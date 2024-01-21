أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 376 ألفاً و30 جندياً

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 376 ألفا و30 جنديا، من بينهم 760 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6181 دبابة، منها 10 دبابات خلال أمس السبت فقط، و11466 مركبة قتالية مدرعة و8875 نظام مدفعية و968 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و655 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 331 طائرة، و324 مروحية، و6936 طائرة مسيرة، و1818 صاروخ كروز، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و11862 من المركبات وخزانات الوقود، و1392 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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