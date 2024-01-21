تحطم طائرة ركاب هندية في طريقها إلى موسكو بأفغانستان

المصدر: البيان

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تحطمت طائرة هندية كانت في طريقها إلى موسكو، روسيا، بالقرب من منطقة زيباك في ولاية بدخشان بأفغانستان.

وبحسب قيادة شرطة بدخشان، اختفت طائرة الركاب من على شاشات الرادار الليلة الماضية وتحطمت في الجبال العالية بمنطقة "المدفعية" في منطقة زيباك بالإقليم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأفغانية.

ولم يتم الكشف بعد عن عدد الضحايا أو اسم الرحلة، في انتظار المزيد من التحقيقات.

وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في ولاية بدخشان "تحطّمت طائرة لكن موقعها لم يحدّد بعد".

وتابع "أبلغنا قرويون" بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالي ثماني ساعات برا" من عاصمة الولاية فايز آباد.

وأكد "لا تفاصيل لدينا" مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".

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