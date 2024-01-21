غوتيريش: يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

المصدر: د ب ا

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجددا لحل الدولتين، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا فكرة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع لدول عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كمبالا أمس السبت، إنه " يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

يذكر أن حركة عدم الانحياز، هي تجمع دولي يضم 120 عضوا من الدول النامية، وهي الدول التي ظلت على الحياد خلال الحرب الباردة.

وأضاف غوتيريش أن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول".

وقال غوتيريش إن إنكار حل الدولتين من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتعزيز التطرف في كل مكان.

كما دعا غوتيريش مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القتال الدائر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويواصل نتنياهو رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة بمجرد انتهاء الصراع في غزة.

وقال نتنياهو، أمس السبت، "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة بأكملها غرب الأردن - وهذا يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية"، مكررا موقفه بأن أي حل في المستقبل المنظور يجب أن يشمل السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية بأكملها.

وتضغط الولايات المتحدة، وهي حليف مهم لإسرائيل، من أجل حل الدولتين.

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