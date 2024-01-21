وزير الخارجية الفرنسي: للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، السبت، أن "للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة"، بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً معارضته "السيادة الفلسطينية" في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه عبر منصة إكس إن "فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".

ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتانياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة وشدد على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ "بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية".

وأوضح نتانياهو خلال اتصال الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل يجب أن "تتأكد من أن غزة لن تشكل تهديداً بعد الآن"، معتبراً أن هذا الشرط "يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية"، وفق ما نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتؤيد الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين، وهو ما تُعارضه الحكومة الإسرائيلية التي تخوض حرباً ضد حماس في غزة بعد الهجوم الدامي الذي شنته الحركة الإسلامية في إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز