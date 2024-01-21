حدث وتاريخ.. 21 يناير 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة. 1917 زلزال مدمر في إندونيسيا يؤدي إلى مصرع قرابة خمسة عشر ألف شخص. 2009 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطلب وقفاً مؤقتاً للمحاكمات في معتقل غوانتانامو. 2020 تشكيل أوَّل حكومة منذ استقلال لُبنان مُكوَّنة من أكاديميين وأخصائيين. صورة التاريخ: 21 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App