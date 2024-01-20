«الناتو» محذّراً: حرب شاملة مع روسيا خلال عقدين

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمس، من احتمال اتساع الحرب الروسية الأوكرانية، لتضم دولاً مجاورة، بالتزامن مع تحذير آخر، أطلقه مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، حول إمكانية نشوب حرب شاملة لـ«الناتو» مع روسيا خلال العقدين المقبلين، وقال: «يتعين على المدنيين الاستعداد للأمر».

وفي مقالة نشرتها، أمس، صحيفة «تاغ شبيغل»، كتب بيستوريوس: «نسمع عن تهديدات من الكرملين بصفة شبه يومية، كان أحدثها ضد أصدقائنا في دول البلطيق». وفيما يخص القوات المسلحة الألمانية «بوندسفير»، شدد بيستوريوس: «يجب أن نعزز قدراتنا الدفاعية بسرعة، في ضوء إلحاح حالة التهديد».

وأضاف: «يجب أن نأخذ في الحسبان أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يهاجم حتى إحدى دول «الناتو» يوماً ما». بينما تابع: ذلك، لو حدث، سيتم خلال فترة من «خمس إلى ثماني سنوات» من الآن.

في الغضون، نقلت صحيفة «تليغراف» البريطانية، عن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، الجنرال روب باور، ، قوله إنه «بينما تستعد الجيوش لإمكانية اندلاع الحرب، فإنه يجب على المدنيين العاديين أن يكونوا مستعدين للصراع الذي يتطلب تغييراً شاملاً في حياتهم».

وأوضح باور خلال تصريحات لصحافيين بعد اجتماع لقادة دفاع «الناتو»، في بروكسل، أنه «سيكون هناك حاجة إلى حشد أعداد كبيرة من المدنيين في حالة اندلاع الحرب»، منوّهاً بأنه «يجب على الحكومات وضع أنظمة لإدارة العملية».

وأضاف: «علينا أن ندرك أن فكرة كوننا في سلام الآن هي أمر غير مسلم به. لهذا، تستعد قوات «الناتو» للصراع مع روسيا، لكن نطاق الاستعداد أوسع من ذلك بكثير، يشمل القاعدة الصناعية، والأشخاص العاديين، الذين يجب أن يدركوا أنهم يؤدون دوراً في هذا أيضاً».

وأشاد باور، بما قامت به السويد، بعدما طلبت من مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمام البلاد رسمياً إلى «الناتو». وتابع: «هكذا يبدأ الأمر، بإدراك أن ليس كل شيء سيكون جيداً أو قابلاً للتخطيط خلال العشرين عاماً المقبلة».

ومضى باور: «نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر استعداداً في جميع المجالات، ويجب أن يكون لدينا نظام يساعد على العثور على المزيد من الأشخاص في حالة الحرب، كما يجب أن نتمكن من الاعتماد على قاعدة صناعية قادرة على إنتاج الأسلحة والذخائر بسرعة كافية لتتمكن من مواصلة الصراع في حال خضناه».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز