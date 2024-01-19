روسيا تستدعي سفير فرنسا بشأن دورها المتزايد في أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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استدعت روسيا الجمعة السفير الفرنسي لدى موسكو وأصدرت شكوى رسمية بشأن "دور فرنسا المتزايد" في النزاع في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان موسكو - دون تقديم أدلة - أنها قتلت مجموعة من المرتزقة الفرنسيين في غارة على بلدة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه "في 19 يناير استدعي السفير الفرنسي بي. ليفي إلى وزارة الخارجية الروسية وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع في أوكرانيا".

وأكدت موسكو القضاء على عشرات المقاتلين في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في خاركيف التي تقصفها القوات الروسية منذ فبراير 2022.

من جهتها، أفادت كييف بإصابة أكثر من عشرة مدنيين في الهجوم إضافة إلى تضرر مبان سكنية.

وكانت الخارجية الفرنسية نفت الخميس أنها تنشر مرتزقة في أوكرانيا، ووصف متحدث باسمها هذه الاتهامات بأنها "تلاعب روسي أخرق آخر".

فرنسا واحدة من أكبر داعمي أوكرانيا منذ بدء الحرب، وأعلن رئيسها إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أن باريس ستمنح كييف عشرات الصواريخ بعيدة المدى.

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