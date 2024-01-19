حدث وتاريخ.. 19 يناير 1502 كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. 1798 تحرّك الحملة الفرنسية على مصر من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت. 1953 اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو 1952 في مصر. 2004 محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين بسجن أبو غريب في العراق. صورة التاريخ: 19 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1502 كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App